WhatsApp | da oggi nuove regole per la privacy | ecco cosa accade se non si aggiorna l’app

Leggi su tpi

(Di sabato 15 maggio 2021) Cambiano ledelladi. Chi non accetterà lecondizioni d’uso non potrà usufruire del servizio di messaggistica. Il 15 maggio è arrivato edi messaggistica controllata da Mark Zuckerberg ha chiesto agli utenti di accettare il nuovo regolamento non accettare avrà delle conseguenze, ma non da subito. Lo ha spiegatorispondendo a una serie di Faq sul suo sito: se l’utente non accetta l’mento, “il 15 maggio non sarà eliminato nessun account e non si perderanno funzionalità”. Non verranno spente subito quindi le funzionalità degli utenti che nonno le versionioni. L’intervento sarà graduale.con WA Nessun account sarà eliminato e non si perderanno ...