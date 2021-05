WhatsApp, da oggi le nuove regole per la privacy: ecco cosa accade se non si aggiorna l'app (Di sabato 15 maggio 2021) WhatsApp, cambiano le regole della privacy. Chi non accetterà le nuove condizioni d'uso non potrà più utilizzare il servizio di messaggistica. Infatti, l'app di messaggistica controllata da Mark ... Leggi su leggo (Di sabato 15 maggio 2021), cambiano ledella. Chi non accetterà lecondizioni d'uso non potrà più utilizzare il servizio di messaggistica. Infatti, l'app di messaggistica controllata da Mark ...

Advertising

Adnkronos : #Whatsapp: da oggi l'app cambia e le sue #regole. - Bobbio65M : RT @italianelcuore3: WhatsApp cambia da oggi 15 maggio: cosa succede a chi 'non accetta' - chirasabua : l'altro giorno ho chiesto a una del mio gruppo di amiche dell'uni di studiare diritto insieme ma lei mi ha ghostato… - mattinodinapoli : WhatsApp, da oggi nuove regole per la privacy: ecco cosa accade se non si aggiorna l'app - serenel14278447 : RT @Adnkronos: #Whatsapp: da oggi l'app cambia e le sue #regole. -