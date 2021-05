Whatsapp, da oggi 15 maggio entrano in vigore i nuovi termini di utilizzo: ecco cosa cambia e cosa succede se non si accettano (Di sabato 15 maggio 2021) oggi è il 15 maggio, il giorno in cui gli utenti di Whatsapp sono chiamati ad accettare i nuovi termini d’uso e l’informativa privacy della piattaforma. L’aggiornamento, inizialmente previsto per l’8 febbraio, è stato spostato a maggio dalla società di proprietà di Facebook dopo il malcontento degli utenti – che ha generato un travaso nelle chat concorrenti Telegram e Signal – e l’intervento dell’Autorità europea e italiana sulla privacy che hanno chiesto all’app più chiarezza. Se l’utente non accetta le nuove condizioni non verrà eliminato il profilo ma, con il passare delle settimane e il ripetuto invio di promemoria, verranno limitate delle funzionalità chiave come l’invio di messaggi e le chiamate. Whatsapp ha aperto una pagina apposita per chiarire agli utenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021)è il 15, il giorno in cui gli utenti disono chiamati ad accettare id’uso e l’informativa privacy della piattaforma. L’aggiornamento, inizialmente previsto per l’8 febbraio, è stato spostato adalla società di proprietà di Facebook dopo il malcontento degli utenti – che ha generato un travaso nelle chat concorrenti Telegram e Signal – e l’intervento dell’Autorità europea e italiana sulla privacy che hanno chiesto all’app più chiarezza. Se l’utente non accetta le nuove condizioni non verrà eliminato il profilo ma, con il passare delle settimane e il ripetuto invio di promemoria, verranno limitate delle funzionalità chiave come l’invio di messaggi e le chiamate.ha aperto una pagina apposita per chiarire agli utenti ...

