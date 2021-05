Vodafone, nuove offerte a prezzi competitivi per i vecchi clienti (Di sabato 15 maggio 2021) Vodafone torna a 9,9 euro al mese. L’azienda di telefonia mobile vuole recuperare i clienti perduti con un’offerta vantaggiosa. “Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9.99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 15 maggio 2021)torna a 9,9 euro al mese. L’azienda di telefonia mobile vuole recuperare iperduti con un’offerta vantaggiosa. “Torna in! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9.99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

tecnoandroidit : Vodafone: nuove offerte GRATIS fino a 100GB per il mese di maggio - Battere Vodafone sarà difficile anche per ques… - infoitscienza : Vodafone Porta la Fibra in Vacanza: promo gratis 150 Giga per le nuove attivazioni di rete fissa - VodafoneIT : @morango1000 Ciao Giulio, la Vodafone Wi-Fi Station 6 è disponibile solo per le nuove attivazione. Qui:… - mondomobileweb : Vodafone Porta la Fibra in Vacanza: promo gratis 150 Giga per le nuove attivazioni di rete fissa - peppewpm : Feder Mobile, nuove anticipazioni: offerte da 3,99 euro al mese e velocità su rete 4G Vodafone -