Videogiochi e musica, il rapper J.Cole fa schizzare Luigi di Super Mario nelle tendenze

Quando il nome di uno dei personaggi più amati dei Videogiochi balza nelle tendenze dei social, le antenne degli appassionati si drizzano immediatamente. Se poi questo personaggio è Luigi, il fratello snello e spilungone di Mario, figuriamoci. Una nuova e inattesa uscita da Nintendo? Un Luigi's Mansion 4 che nessuno si aspettava? O addirittura un Super Mario in arrivo? Nulla di tutto questo. I Videogiochi in realtà non c'entrano con questa impennata di popolarità di Luigi. Il merito va al nuovissimo album (è uscito ieri, 14 maggio) di J.Cole, The Off Season. Il sesto album del rapper americano, prodotto in collaborazione con nomi come T-Minus, Timbaland, Boi-1da, Frank Dukes, DJ Dahi, ...

