Video l'Eredità 15 maggio 2021: Marta campionessa (Di sabato 15 maggio 2021) l'Eredità di sabato 15 maggio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l'Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campione del programma, è Marta. Marta è una deejay, speaker e indossatrice. Insegna portamento sui tacchi e pratica danza classica e danza araba. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 31.250 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la soluzione del gioco (attenzione se non volete ...

