VIDEO Franco Morbidelli | “Ho problemi nei cambi di direzione | ma con gli antidolorifici posso fare bene”

Leggi su oasport

(Di sabato 15 maggio 2021) Qualifiche positive a Le Mans per, che domani scatterà in quarta posizione al via del Gran Premio di Francia 2021, quinto appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano del Team Yamaha Petronas è riuscito a salvare di fatto una giornata che non era cominciata nel migliore dei modi, alla luce di uno strano infortunio al ginocchio sinistro accusato in pit-lane a fine FP3 durante una simulazione dio moto. “Nel flag to flag, quando l’ho appoggiato (il ginocchio, ndr) a terra per salire sull’altra moto, ha ceduto e sono caduto. È stato molto doloroso, ma abbiamo un buon piano di, siamo partiti già ieri e in pista ho avuto la possibilità di guidare normalmente. Abbiamo fatto una bella qualifica. Siamo riusciti a piazzare la moto in seconda fila, che non è male. Abbiamo buon ...