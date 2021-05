Victor Lafay vince per distacco 8a tappa, Valter sempre leader (Di sabato 15 maggio 2021) Il francese trionfa staccando i compagni di fuga nello strappo conclusivo Secondo a 36" Francesco Gavazzi, quinto Giovanni Carboni. Maglia rosa sempre sulle spalle dell'ungherese. Domani arrivo in salita a Campo Felice Leggi su rainews (Di sabato 15 maggio 2021) Il francese trionfa staccando i compagni di fuga nello strappo conclusivo Secondo a 36" Francesco Gavazzi, quinto Giovanni Carboni. Maglia rosasulle spalle dell'ungherese. Domani arrivo in salita a Campo Felice

Advertising

bdcmag : Giro 2021: Victor Lafay vince l'8^ tappa, Attila Valter ancora in Maglia Rosa - zizionice : RT @Eurosport_IT: Momento indimenticabile per Victor Lafay: un giorno perfetto per la prima vittoria in carriera! ?????? #EurosportCICLISMO |… - Eurosport_IT : Momento indimenticabile per Victor Lafay: un giorno perfetto per la prima vittoria in carriera! ??????… - UgoBaroni : RT @Eurosport_IT: Giovanni #Carboni ripreso sul più bello, la vittoria a Guardia Sanframondi è del francese Victor #Lafay al primo successo… - OA_Sport : Victor Lafay analizza la sua vittoria a Guardia Sanframondi: 'Sono stato bravo a gestirmi dopo aver speso tanto per… -

Ultime Notizie dalla rete : Victor Lafay Giro d'Italia 2021, tappa 8: classifica e risultati. Vince Lafay, Valter resiste Guardia Sanframondi, 15 maggio 2021 - La tappa 8 del Giro d'Italia 2021 vede ancora una volta una fuga andare in porto: ad alzare le braccia al cielo è Victor Lafay , che alla sua prima partecipazione alla corsa rosa appone già il suo sigillo con uno scatto sull'ascesa verso Guardia Sanframondi che beffa gli altri battistrada, tra i quali spiccava in ...

Lafay, fuga vincente. Attila Valter resta in maglia rosa, mentre Ewan si ritira Victor Lafay vince in solitaria l'ottava tappa del Giro d'Italia, la Foggia - Guardia Sanframondi di 170 km. Il francese della Cofidis si impone con 35'' di vantaggio sull'azzurro Francesco Gavazzi (...

Victor Lafay vince per distacco 8a tappa, Valter sempre leader Rai News Giro d’Italia 2021, Lafay: “Sono felice, tappa adatta a me e ce l’ho fatta” “E’ stato difficile entrare nella fuga giusta, abbiamo lottato molto e ci siamo riusciti dopo 50 chilometri. Mi piaceva molto il finale di questa ottava tappa e ho sprecato tante energie per andare in ...

VIDEO Giro d’Italia 2021, Victor Lafay arriva da solo nell’ottava tappa. Attila Valter resta in Maglia Rosa Ottava tappa dell'edizione numero 104 del Giro d'Italia 2021 di ciclismo su strada, oggi, sabato 15 maggio: si è appena conclusa la frazione, la settima in linea, con partenza da Foggia ed arrivo a Gu ...

Guardia Sanframondi, 15 maggio 2021 - La tappa 8 del Giro d'Italia 2021 vede ancora una volta una fuga andare in porto: ad alzare le braccia al cielo è, che alla sua prima partecipazione alla corsa rosa appone già il suo sigillo con uno scatto sull'ascesa verso Guardia Sanframondi che beffa gli altri battistrada, tra i quali spiccava in ...vince in solitaria l'ottava tappa del Giro d'Italia, la Foggia - Guardia Sanframondi di 170 km. Il francese della Cofidis si impone con 35'' di vantaggio sull'azzurro Francesco Gavazzi (...“E’ stato difficile entrare nella fuga giusta, abbiamo lottato molto e ci siamo riusciti dopo 50 chilometri. Mi piaceva molto il finale di questa ottava tappa e ho sprecato tante energie per andare in ...Ottava tappa dell'edizione numero 104 del Giro d'Italia 2021 di ciclismo su strada, oggi, sabato 15 maggio: si è appena conclusa la frazione, la settima in linea, con partenza da Foggia ed arrivo a Gu ...