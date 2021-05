Victor Lafay: vince l’ottava tappa del Giro D’Italia (Di domenica 16 maggio 2021) Victor Lafay di Cofidis ha ottenuto la sua prima vittoria di tappa da professionista vincendo l’ottava tappa del Giro D’Italia sabato mentre Caleb Ewan che ha vinto due tappe questa settimana è stato costretto ad abbandonare la gara a causa di un dolore al ginocchio. Il ciclista grazie ad un fuga vincente ha staccato tutti i compagni di fuga e si è imposto in solitaria. Una vittoria che potrebbe dare fiducia a Lafay. tappa 8 del Giro D’Italia 2021: sezioni e mappe Victor Lafay: che cosa è successo nella gara? Lafay era tra un gruppo di nove in fuga sulla salita finale della tappa di 170 km e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 16 maggio 2021)di Cofidis ha ottenuto la sua prima vittoria dida professionistandodelsabato mentre Caleb Ewan che ha vinto due tappe questa settimana è stato costretto ad abbandonare la gara a causa di un dolore al ginocchio. Il ciclista grazie ad un fugante ha staccato tutti i compagni di fuga e si è imposto in solitaria. Una vittoria che potrebbe dare fiducia a8 del2021: sezioni e mappe: che cosa è successo nella gara?era tra un gruppo di nove in fuga sulla salita finale delladi 170 km e ...

