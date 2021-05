Viabilità Roma Regione Lazio del 15-05-2021 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 15 maggio 2021)15 MAGGIOORE 18.20 – FT BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASI ALLUNGANO LE CODE PER INCIDENTE SULLA VIA TUSCOLANA TRA VIA GASPERINA E VIA TUSCOLANA VECCHIA IN DIREZIONE FRSCATI. LA STRADA RISULTA CHIUSA DALLO SVINCOLO DI VIA DI CASAL MORENA ALL’INCROCIO CON VIA DELL’ACQUA ACETOSA. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD RIPERCUSSIONI SULLA VIA APPIA CON CODE ALTEZZA RACCORDO IN ENTAMBE LE DIREZIONI SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, INTERROTTO IL SERVIZIO SULLA LINEACIVITA VITERBO TRA MONTEBELLO E CATALANO PER LAVORI AL PASSAGGIO DI VIA FLAMINIA. ATTIVI BUS SOSTITUTIVI FINO A DOMANI ...