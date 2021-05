Via obbligo di mascherina per i vaccinati (Di sabato 15 maggio 2021) , negli Stati Uniti. La decisione dei CDC. Avanza la campagna vaccinale e vengono progressivamente allentate le restrizioni. Mentre molti Paesi si preparano ad accogliere di nuovi i turisti, tra pass vaccinali ed isole Covid-free, riaprono locali pubblici, bar e ristoranti, anche al chiuso (in Italia dal 1° giugno), L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 15 maggio 2021) , negli Stati Uniti. La decisione dei CDC. Avanza la campagna vaccinale e vengono progressivamente allentate le restrizioni. Mentre molti Paesi si preparano ad accogliere di nuovi i turisti, tra pass vaccinali ed isole Covid-free, riaprono locali pubblici, bar e ristoranti, anche al chiuso (in Italia dal 1° giugno), L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

giusmo1 : Coronavirus: in Usa niente più mascherina nei supermercati. La Polonia toglie l'obbligo di indossarla all'aperto… - FabioMatmos1000 : @MinervaMcGrani1 Per dare il via all'obbligo per tutti, arriveranno ai giovani e ai bambini. Siamo 'solo' al secon… - salutiawilli : RT @RandomMadHuman: FIRMA E CONDIVIDI // Libertà di scelta per il #vaccino. No al #GreenPass o passaporto vaccinale. No all'obbligo vaccina… - Euronauseata : @MinervaMcGrani1 Hanno infilato il piede nella fessura per spalancare la porta all'estensione dell'obbligo ad altre… - uandarin : Bassetti sui vaccini: 'Dopo 20 giorni dalla prima dose via l'obbligo della mascherina' -