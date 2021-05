Verissimo, anticipazioni: i finalisti di Amici e Francesca Fioretti tra gli ospiti (Di sabato 15 maggio 2021) Quali personaggi vedremo e quali storie sentiremo nella puntata di “Verissimo” di sabato 15 maggio, su Canale 5, eccezionalmente alle ore 15? Nel salotto di Silvia Toffanin si racconteranno i cinque finalisti di “Amici” e gli ultimi due eliminati dal talent, Enrico Ruggeri e Francesca Fioretti, che ha scritto un libro sulla storia d’amore con il calciatore Davide Astori, scomparso prematuramente nella primavera del 2018. Sabato 15 maggio Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 15 maggio 2021) Quali personaggi vedremo e quali storie sentiremo nella puntata di “” di sabato 15 maggio, su Canale 5, eccezionalmente alle ore 15? Nel salotto di Silvia Toffanin si racconteranno i cinquedi “” e gli ultimi due eliminati dal talent, Enrico Ruggeri e, che ha scritto un libro sulla storia d’amore con il calciatore Davide Astori, scomparso prematuramente nella primavera del 2018. Sabato 15 maggio Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

UNDMofficial : New post: Francesca Fioretti Astori: “Bastava un esame in più per salvare Davide” - NOTIZIEWEBLIVE : #Verissimo: ospiti, anticipazioni e interviste del 15 maggio 2021 - - verogossipnews : Anticipazioni Verissimo di domani #verissimo #silviatoffanin - SocialArtistOF : Domani, nuovo appuntamento con VERISSIMO! Tra gli ospiti, i finalisti del serale di #AMICI20. - sangio_flora : sono uscite le così dette anticipazioni di verissimo ?? -