Verdissima Summer Vibes | ecco la collezione beachwear SS21 FOTO

Leggi su lopinionista

(Di sabato 15 maggio 2021) Lamarecelebra l’estate con un’esplosione di energia positiva e colori dal ritmo euforico che raccontano il desiderio di libertà assoluta. Creazioni dalla personalità forte e raffinata, realizzate con palette di tinte piene e vivaci o stampe dalle fantasie d’impatto. Accostamento inedito ma di grande effetto nella proposta double con stampa floreale fantasy, vagamente seventies, e la micro stampa animalier – nelle varianti sangria e pavone – per un mix and match che punta ad enfatizzare l’azzeccato tandem. Protagonista la stampa geometrica, accostata alla microfibra tinta unita, nelle varianti ruggine e sangria, per un look dal sapore bon ton, enfatizzato da fiocchetti e volant applicati nei punti strategici. Una pioggia di margherite – nei toni arancio e celeste – ingentilisce il denim stretch che diventa iper femminile ...