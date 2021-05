Vera Gemma si presenta in studio "vestita" così, baby-fidanzato e Ilary Blasi sconvolti: si vede tutto, bollino rossissimo | Guarda (Di sabato 15 maggio 2021) Robe da matti all'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Robe da matti nel corso della 17esima puntata di questa stagione del reality, trasmessa nella serata di ieri, venerdì 14 maggio. La protagonista della "mattata"? Presto detto, Vera Gemma. Il punto è che si è presentata in studio così come potete vedere nelle fotografie qui sotto: un vestitino attillatissimo e super-trasparente dall'effetto nudo e vertiginosi tacchi a spillo. Un look davvero estremo, provocante. Se per la prima apparizione in studio Vera Gemma aveva scelto una tuta luccicante color carne alla Achille Lauro sul palco del Festival di Sanremo, questa volta ha indossato una tutina vietata ai deboli di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Robe da matti all'Isola dei Famosi, il reality condotto dasu Canale 5. Robe da matti nel corso della 17esima puntata di questa stagione del reality, trasmessa nella serata di ieri, venerdì 14 maggio. La protagonista della "mattata"? Presto detto,. Il punto è che si èta income potetere nelle fotografie qui sotto: un vestitino attillatissimo e super-trasparente dall'effetto nudo e vertiginosi tacchi a spillo. Un look davvero estremo, provocante. Se per la prima apparizione inaveva scelto una tuta luccicante color carne alla Achille Lauro sul palco del Festival di Sanremo, questa volta ha indossato una tutina vietata ai deboli di ...

