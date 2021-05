Vangelo del giorno | Giovanni 16 | 23b-28 – Audio e commento Papa Francesco

Advertising

Pontifex_it : Oggi, ad Agrigento, è stato beatificato Rosario Angelo Livatino, martire della giustizia e della fede. Il suo lavor… - SavagliaAnto : RT @MonsDiBruno: Vangelo del giorno 15 maggio 2021. - Overcom21778227 : RT @Gionath10857107: @PrepareTheWay__ @MamaSnrMwaluma #ACrippleHasWalked ??(1 Giovanni 5:6) Perché la chiesa di oggi ha respinto il vangelo… - MamaSnrMwaluma : RT @Gionath10857107: @PrepareTheWay__ @MamaSnrMwaluma #ACrippleHasWalked ??(1 Giovanni 5:6) Perché la chiesa di oggi ha respinto il vangelo… - Gionath10857107 : @MargareteTabor #ACrippleHasWalked ??Salmi 104:15-16 Ciò di cui ha bisogno veramente l'uomo e di ascoltare il puro v… -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo del

Vatican News

Tu Mirko ci ricordi che le parolesono vere, cioè che solo chi perde se stesso ama davvero. Perché anche a vent'anni si possono compiere gesti che seminano vita, che incoraggiano la vita".Ripartire da Gerusalemme: dal nostro cuore, bisognoso di riaccendersi per mostrare la bellezzada annunciare. La Giudea: la nostra comunità credente che ancora vive l'esperienza cristiana,...La nostra gioia sarà piena quando chiederemo al Padre in nome di Gesù, quindi per i suoi meriti: per essi Dio non potrà negarci nulla.Il papa mette in guardia da un’informazione costruita nelle redazioni, davanti al computer, senza incontrare persone per cercare storie ...