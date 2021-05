Vaccino per lavoratori di supermercati, trasporti e turismo tra le priorità delle vaccinazioni in azienda: ecco da quando e come funziona (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo le persone considerate “fragili”, gli anziani, gli over 60 e 70, la campagna di vaccinazione in Italia prosegue. L’obiettivo è quello di accelerare, di non sprecare le dosi e di cercare di raggiungere – il prima possibile – l’immunità, con la speranza di tornare presto alla normalità. Ora il Vaccino potrà essere presto inoculato anche ai 16enni, a chi lavora nei supermercati, nel settore dei trasporti e del turismo. Sì, perché ora tra le priorità c’è quella di partire con le vaccinazioni (anche) nelle aziende, sui luoghi di lavoro. come ha reso noto l’Inail un mese fa, è stato sottoscritto il protocollo con le parti sociali e la somministrazione riguarderà “tutti i lavoratori interessati, con qualsiasi tipologia di contratto, e potrà avvenire in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) Dopo le persone considerate “fragili”, gli anziani, gli over 60 e 70, la campagna di vaccinazione in Italia prosegue. L’obiettivo è quello di accelerare, di non sprecare le dosi e di cercare di raggiungere – il prima possibile – l’immunità, con la speranza di tornare presto alla normalità. Ora ilpotrà essere presto inoculato anche ai 16enni, a chi lavora nei, nel settore deie del. Sì, perché ora tra lec’è quella di partire con le(anche) nelle aziende, sui luoghi di lavoro.ha reso noto l’Inail un mese fa, è stato sottoscritto il protocollo con le parti sociali e la somministrazione riguarderà “tutti iinteressati, con qualsiasi tipologia di contratto, e potrà avvenire in ...

