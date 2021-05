Vaccino, OMCEO Roma: «In campo tutte le forze per chiudere entro estate». (Di sabato 15 maggio 2021) “È stato siglato l’accordo tra la Regione Lazio e i medici di famiglia. Dunque appena arriveranno I vaccini, si darà la possibilità anche alla medicina generale di partecipare in pieno alla campagna vaccinale”. Lo fa sapere alla Dire il presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi. “Già dai prossimi giorni dovrebbero arrivare altri vaccini Pfizer, AstraZeneca e Johnson & Johnson- prosegue – entro l’estate, quindi, dovremmo riuscire a chiudere la ‘pratica’”. Nell’accordo siglato rientrano “tutti i medici di famiglia, I medici delle Asl e chi lavora negli hub – spiega Magi – cioè tutti coloro che hanno partecipato al bando per vaccinatori indetto dal commissario Arcuri prima che se ne andasse. Metteremo tutte queste forze in campo e, ove non bastasse, ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) “È stato siglato l’accordo tra la Regione Lazio e i medici di famiglia. Dunque appena arriveranno I vaccini, si darà la possibilità anche alla medicina generale di partecipare in pieno alla campagna vaccinale”. Lo fa sapere alla Dire il presidente dell’Ordine dei medici di, Antonio Magi. “Già dai prossimi giorni dovrebbero arrivare altri vaccini Pfizer, AstraZeneca e Johnson & Johnson- prosegue –l’, quindi, dovremmo riuscire ala ‘pratica’”. Nell’accordo siglato rientrano “tutti i medici di famiglia, I medici delle Asl e chi lavora negli hub – spiega Magi – cioè tutti coloro che hanno partecipato al bando per vaccinatori indetto dal commissario Arcuri prima che se ne andasse. Metteremoquesteine, ove non bastasse, ...

