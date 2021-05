Vaccino Covid, Pieraccioni: “Dopo la dose mi è apparso Ceccherini vestito da donna” (Di sabato 15 maggio 2021) “Ho appena fatto il Vaccino, un’esperienza fantastica: mi è già appena apparso Ceccherini vestito da donna. Ho anche sentito delle voci, una era di Cecchi Gori, una del mi zio. Ho anche cambiato i miei gusti sessuali: insomma, io credo che sia un’esperienza da fare per quello che ti lascia, grandi cambiamenti”. Ironizza così con i cronisti Leonardo Pieraccioni, appena Dopo essersi vaccinato all’hub del Mandela Forum di Firenze. Il regista toscano ha poi aggiunto: “Oggi mi sono emozionato a venire qui al Mandela, perché l’ultima volta che ci sono venuto qui ci si abbracciava e ci si rideva in faccia. La cosa più bella sarà ritornarci e abbracciarsi, perché la cosa che più è mancata in questo anno e l’abbraccio. Spero che con il Vaccino finalmente ... Leggi su italiasera (Di sabato 15 maggio 2021) “Ho appena fatto il, un’esperienza fantastica: mi è già appenada. Ho anche sentito delle voci, una era di Cecchi Gori, una del mi zio. Ho anche cambiato i miei gusti sessuali: insomma, io credo che sia un’esperienza da fare per quello che ti lascia, grandi cambiamenti”. Ironizza così con i cronisti Leonardo, appenaessersi vaccinato all’hub del Mandela Forum di Firenze. Il regista toscano ha poi aggiunto: “Oggi mi sono emozionato a venire qui al Mandela, perché l’ultima volta che ci sono venuto qui ci si abbracciava e ci si rideva in faccia. La cosa più bella sarà ritornarci e abbracciarsi, perché la cosa che più è mancata in questo anno e l’abbraccio. Spero che con ilfinalmente ...

