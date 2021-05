Vaccino Covid Johnson & Johnson: raccomandato l'uso preferenziale agli over 60 (Di sabato 15 maggio 2021) Il Vaccino Johnson & Johnson anti-Covid è "sicuro": “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di AIFA si legge in un comunicato firmato da Locatelli (Consiglio Superiore... Leggi su feedpress.me (Di sabato 15 maggio 2021) Ilanti-è "sicuro": “Preso atto del pronunciamento dell’EMA e del parere della CTS di AIFA si legge in un comunicato firmato da Locatelli (Consiglio Superiore...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Seconda dose vaccino, da AstraZeneca a Pfizer: dopo quanto si fa regione per regione Roma, 14 maggio 2021. Quando si potrà fare la seconda dose di vaccino anti Covid. È questo il dubbio che attanaglia molti italiani, dopo il tira e molla tra Ema , Aifa e i colossi farmaceutici per stabilire l'intervallo di tempo tra un'iniezione e l'altra. ...

Covid, vaccinazione mista: i risultati preliminari Nella prima parte dello studio sono state somministrate a 830 volontari sopra i 50 anni due dosi di vaccino anti - covid, una di Pfizer - BioNTech e una di Oxford - AstraZeneca, a quattro settimane ...

Prenotazione vaccino covid Marche: da oggi tocca agli over 50. Come fare il Resto del Carlino In Italia somministrate oltre 26 milioni di dosi di vaccino anti-Covid Si tratta dell'89.5% del totale delle 29.588.060 finora consegnate e, nel dettaglio, 19.988.280 Pfizer/BioNTech, 2.588.100 Moderna, 6.668.880 Vaxzevria (AstraZeneca) e 342.800 Janssen (J&J) ...

Vaccini: scatto in avanti Sardegna, 13.774 dosi in un giorno Pur restando all'ultimo posto tra le regioni italiane che somministrano più vaccini nell'arco delle 24 ore, la Sardegna ha un nuovo scatto in avanti per le inoculazioni. (ANSA) ...

