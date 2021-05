Vaccini | scatto in avanti Sardegna | 13 774 dosi in un giorno

Advertising

ladyrosmarino : RT @SardiniaPost: Pur restando all’ultimo posto tra le Regioni italiane che somministrano più #vaccini nell’arco delle 24 ore, la #Sardegna… - SardiniaPost : Pur restando all’ultimo posto tra le Regioni italiane che somministrano più #vaccini nell’arco delle 24 ore, la… - BaccalaroSimone : @scatto_da_fermo Quelli del 'i vaccini per Pasqua non li facciamo, è festa'? - bournetw : @robersperanza E quante persone fragili hanno spostato la loro protezione cn allungo tempi seconda dose x nasconder… - scatto_da_fermo : RT @matteorenzi: Le riaperture sono dovere morale e priorità economica. Prima togliamo il coprifuoco meglio è. Il virus non diventa più cat… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini scatto

ANSA Nuova Europa

Pur restando all'ultimo posto tra le regioni italiane che somministrano piùnell'arco delle 24 ore, la Sardegna ha un nuovoin avanti per le inoculazioni. Nel giorno in cui c'è stato il passaggio al portale di prenotazione di Poste Italiane e si è dato avvio ...Harry e Meghan, nuovodi Archie per raccogliere fondi per ianticovidPur restando all’ultimo posto tra le Regioni italiane che somministrano più vaccini nell’arco delle 24 ore, la Sardegna ha un nuovo scatto in avanti per le inoculazioni. Nel giorno in cui c’è stato il ...Pur restando all'ultimo posto tra le regioni italiane che somministrano più vaccini nell'arco delle 24 ore, la Sardegna ha un nuovo scatto in avanti per le inoculazioni. (ANSA) ...