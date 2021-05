Vaccini nel Lazio, prenotazioni fascia d’età 51-48 anni: ecco da quando e come fare (Di sabato 15 maggio 2021) Tra Open Day e hub creati ad hoc – dopo i 52enni e i 53enni – nel Lazio da martedì 18 maggio a mezzanotte si apriranno le prenotazioni per la fascia d’età 51-48 anni (nati nel 1970-1973). Prenotazione Vaccino 51-48 anni nel Lazio: come fare Per prenotarsi il modus operandi è sempre lo stesso: bisogna accedere alla piattaforma prenotavaccino, inserire il codice fiscale e seguire tutte le indicazioni. Serviranno il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (poste sul retro della tessera sanitaria). Al momento della prima prenotazione viene indicata già la data per il secondo richiamo, che verrà ricordato tramite SMS. Leggi anche: Vaccino per lavoratori di supermercati, trasporti e turismo tra le priorità delle ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021) Tra Open Day e hub creati ad hoc – dopo i 52enni e i 53enni – nelda martedì 18 maggio a mezzanotte si apriranno leper la51-48(nati nel 1970-1973). Prenotazione Vaccino 51-48nelPer prenotarsi il modus operandi è sempre lo stesso: bisogna accedere alla piattaforma prenotavaccino, inserire il codice fiscale e seguire tutte le indicazioni. Serviranno il codice fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (poste sul retro della tessera sanitaria). Al momento della prima prenotazione viene indicata già la data per il secondo richiamo, che verrà ricordato tramite SMS. Leggi anche: Vaccino per lavoratori di supermercati, trasporti e turismo tra le priorità delle ...

