Vaccini Lazio, record di somministrazioni giornaliere, ‘sfondato’ il muro delle 50.000 dosi: Regione seconda in Italia nella fascia 70-79 (Di sabato 15 maggio 2021) record nella giornata di ieri per il Lazio che ha sfondato il muro delle 50mila somministrazioni giornaliere (50.779 per la precisione). Ad oggi sono in tutto 2 milioni e 500 mila le dosi di vaccino anti covid19 somministrate con il 35% della popoLazione target che ha ricevuto la prima dose e il 18% che ha completato il ciclo (2 dosi). L’efficienza nel Lazio (dosi consegnate/dosi somministrate) è all’86.5%. Coronavirus Lazio: chi sta vaccinando la Regione Scendendo nel dettaglio questa è la situazione dei Vaccini somministrati nel Lazio a metà maggio. La categoria più vaccinata resta quella degli Over ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 15 maggio 2021)giornata di ieri per ilche ha sfondato il50mila(50.779 per la precisione). Ad oggi sono in tutto 2 milioni e 500 mila ledi vaccino anti covid19 somministrate con il 35% della popone target che ha ricevuto la prima dose e il 18% che ha completato il ciclo (2). L’efficienza nelconsegnate/somministrate) è all’86.5%. Coronavirus: chi sta vaccinando laScendendo nel dettaglio questa è la situazione deisomministrati nela metà maggio. La categoria più vaccinata resta quella degli Over ...

Advertising

CorriereCitta : Vaccini Lazio, record di somministrazioni giornaliere, ‘sfondato’ il muro delle 50.000 dosi: Regione seconda in Ita… - lukealb : RT @crialicata: I 40 enni nel Lazio hanno esaurito prenotazioni dei vaccini dell’open weekend AstraZeneca manco fosse un concerto. (Cit.) - CorriereCitta : Open Day vaccini Lazio Over 30: date, orari, centri e come prenotarsi - colossale : RT @crialicata: I 40 enni nel Lazio hanno esaurito prenotazioni dei vaccini dell’open weekend AstraZeneca manco fosse un concerto. (Cit.) - crialicata : I 40 enni nel Lazio hanno esaurito prenotazioni dei vaccini dell’open weekend AstraZeneca manco fosse un concerto. (Cit.) -