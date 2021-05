Vaccini, in Italia 56mila eventi avversi su 18 milioni di dosi: “L’8,6% sono gravi” (Di sabato 15 maggio 2021) Leggimi l’articolo “Come riportato nei precedenti Rapporti, gli eventi segnalati insorgono prevalentemente lo stesso giorno della vaccinazione o il giorno successivo, nell’85% dei casi”. Le segnalazioni gravi corrispondono all’8,6% del totale, con un tasso 27 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino, dalla dose (prima o seconda) e dal possibile ruolo causale della vaccinazione. Per quanto riguarda le trombosi a seguito della vaccinazione con AstraZeneca, prosegue la nota dell’Agenzia Italiana del farmaco, le segnalazioni sono in linea con quelle del resto d’Europa. “In Italia, fino al 26 aprile 2021, sono state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza 29 ... Leggi su cityroma (Di sabato 15 maggio 2021) Leggimi l’articolo “Come riportato nei precedenti Rapporti, glisegnalati insorgono prevalentemente lo stesso giorno della vaccinazione o il giorno successivo, nell’85% dei casi”. Le segnalazionicorrispondono all’8,6% del totale, con un tasso 27ogni 100.000somministrate, indipendentemente dal tipo di vaccino, dalla dose (prima o seconda) e dal possibile ruolo causale della vaccinazione. Per quanto riguarda le trombosi a seguito della vaccinazione con AstraZeneca, prosegue la nota dell’Agenziana del farmaco, le segnalazioniin linea con quelle del resto d’Europa. “In, fino al 26 aprile 2021,state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza 29 ...

