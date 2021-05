Vaccini, in Campania oltre 2,4 milioni di somministrazioni (Di sabato 15 maggio 2021) Alle ore 12 di oggi, in Campana, sono stati vaccinati con la prima dose 1.737.623 cittadini. Di questi 667.384 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate, come informa l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state, in totale, 2.405.007. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 maggio 2021) Alle ore 12 di oggi, in Campana, sono stati vaccinati con la prima dose 1.737.623 cittadini. Di questi 667.384 hanno ricevuto la seconda dose. Leeffettuate, come informa l’Unità di Crisi Regionale per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono state, in totale, 2.405.007. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

