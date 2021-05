Vaccini in Campania, aperte le prenotazioni per gli over 40 (Di sabato 15 maggio 2021) La Regione Campania, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto che da oggi sono aperte le prenotazioni per i Vaccini agli over 40. Vaccini Covid in CampaniaProsegue la campagna di vaccinazione a livello nazionale e, di conseguenza, anche regionale. Si sta provando a mantenere il ritmo delle 500mila somministrazioni giornaliere. Nell’ultima settimana, la media è stata in crescita con alcune giornate nelle quali si è superato il tetto fissato mentre in altri non si è rimasti oltre le 400mila. In particolare, nelle giornate di lunedì e martedì, diverse Regioni hanno dovuto far fronte ad un numero di Vaccini esiguo. Di conseguenza, alcuni centri hanno chiuso momentaneamente i battenti. I nuovi rifornimenti, poi, hanno permesso di riprendere le ... Leggi su vesuvius (Di sabato 15 maggio 2021) La Regione, attraverso i propri canali ufficiali, ha reso noto che da oggi sonoleper iagli40.Covid inProsegue la campagna di vaccinazione a livello nazionale e, di conseguenza, anche regionale. Si sta provando a mantenere il ritmo delle 500mila somministrazioni giornaliere. Nell’ultima settimana, la media è stata in crescita con alcune giornate nelle quali si è superato il tetto fissato mentre in altri non si è rimasti oltre le 400mila. In particolare, nelle giornate di lunedì e martedì, diverse Regioni hanno dovuto far fronte ad un numero diesiguo. Di conseguenza, alcuni centri hanno chiuso momentaneamente i battenti. I nuovi rifornimenti, poi, hanno permesso di riprendere le ...

