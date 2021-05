Vaccini in azienda si parte, ecco come funziona: i settori con priorità (Di sabato 15 maggio 2021) Vaccini in azienda. Se a giugno arriveranno tutte le dosi previste, a partire dal mese prossimo, potranno prendere il via le somministrazioni anche sul posto di lavoro. È già pronto il documento dell’Inail, redatto insieme ai tecnici dei ministero di Salute e Lavoro e alla Conferenza delle Regioni. si partirà da supermercati e trasporti, poi toccherà a chi lavora nella ristorazione. L’annuncio è arrivato dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha trasmesso il documento contenente le indicazioni per la vaccinazione anti Covid nelle aziende alle Regioni. Vaccini in azienda quando si parte e come funziona «Siamo pronti ad avviare la campagna vaccinale, contestualmente alla disponibilità di dosi», ha detto su Facebook il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. «Sarà una ... Leggi su urbanpost (Di sabato 15 maggio 2021)in. Se a giugno arriveranno tutte le dosi previste, a partire dal mese prossimo, potranno prendere il via le somministrazioni anche sul posto di lavoro. È già pronto il documento dell’Inail, redatto insieme ai tecnici dei ministero di Salute e Lavoro e alla Conferenza delle Regioni. si partirà da supermercati e trasporti, poi toccherà a chi lavora nella ristorazione. L’annuncio è arrivato dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che ha trasmesso il documento contenente le indicazioni per la vaccinazione anti Covid nelle aziende alle Regioni.inquando si«Siamo pronti ad avviare la campagna vaccinale, contestualmente alla disponibilità di dosi», ha detto su Facebook il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. «Sarà una ...

