Vaccini, il Paese è diviso in due: in Lombardia le dosi ai sedicenni Sicilia e Calabria, anziani indietro (Di sabato 15 maggio 2021) Sulle classi di età da vaccinare l'Italia si sta spaccando. Ogni Regione segue strategie differenti e si passa da un annuncio all'altro: sembra quasi un gioco al rialzo per mostrare chi immunizza i ... Leggi su leggo (Di sabato 15 maggio 2021) Sulle classi di età da vaccinare l'Italia si sta spaccando. Ogni Regione segue strategie differenti e si passa da un annuncio all'altro: sembra quasi un gioco al rialzo per mostrare chi immunizza i ...

