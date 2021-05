Vaccini, Bassetti: “Dopo 20 giorni via obbligo mascherina” (Di sabato 15 maggio 2021) L’infettivologo Matteo Bassetti spinge per togliere l’obbligo della mascherina a chi ha fatto i Vaccini. E dice la sua anche sui richiami Parole che non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Quelle del direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, sono assolutamente d’urgenza. L’infettivologo, da sempre pieno sostenitore dei Vaccini, accoglie con favore anche la possibilità di utilizzare Vaccini diversi fra prima e seconda dose, certificata da uno studio britannico. Tramite un’intervista a Repubblica e in un post su Facebook, il medico ha offerto altre soluzioni per il cammino vaccinale, tra cui togliere l’obbligo della mascherina. “Ci vuole un po’ più di coraggio e di ... Leggi su zon (Di sabato 15 maggio 2021) L’infettivologo Matteospinge per togliere l’dellaa chi ha fatto i. E dice la sua anche sui richiami Parole che non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Quelle del direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo, sono assolutamente d’urgenza. L’infettivologo, da sempre pieno sostenitore dei, accoglie con favore anche la possibilità di utilizzarediversi fra prima e seconda dose, certificata da uno studio britannico. Tramite un’intervista a Repubblica e in un post su Facebook, il medico ha offerto altre soluzioni per il cammino vaccinale, tra cui togliere l’della. “Ci vuole un po’ più di coraggio e di ...

