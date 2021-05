Vaccini anti Covid: il Piemonte supera 2 milioni di somministrazioni (Di sabato 15 maggio 2021) Piemonte Sono 33.965 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid - 19 comunicate oggi all'Unità di crisi regionale (dato delle ore 18.30). A 13.486 è stata somministrata la seconda dose. ... Leggi su gazzettadalba (Di sabato 15 maggio 2021)Sono 33.965 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il- 19 comunicate oggi all'Unità di crisi regionale (dato delle ore 18.30). A 13.486 è stata somministrata la seconda dose. ...

Advertising

GiuliaGrilloM5S : Il Ministro #Giorgetti venga a riferire in #Parlamento della questione ReiThera e soprattutto degli esiti finora ra… - RaiNews : #Vaccini anti #COVID19 in Italia, aggiornamento del 15/05/2021 ore 06:24 (Elaborazione @VaccinaItalia su dati Gover… - beppe_grillo : Per il bene comune la proprietà intellettuale sui vaccini anti Covid-19 dovrebbe essere revocata e condivisa attiva… - alinatede : RT @SaluteLazio: #Coronavirus: Vaccini anti Covid: ad oggi, #15maggio, effettuate 2590781 vaccinazioni. Su - giorgiogilestro : @GiulioGrossi @itosettiMD_MBA @RobertoBurioni Parlai anche di quello, qui: -