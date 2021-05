Vaccini ai turisti, scontro tra le Regioni. Fedriga e Moratti frenano, Toti rilancia: “In Liguria siamo pronti” (Di sabato 15 maggio 2021) E’ scontro tra le Regioni sui Vaccini ai turisti. Fedriga e Moratti contrari, Toti rilancia: “In Liguria siamo pronti”. ROMA – E’ scontro tra le Regioni sui Vaccini ai turisti. L’apertura di Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia e Campania non sembra convincere alcuni territori e nei prossimi giorni ci sarà un nuovo confronto per capire meglio come muoversi e tenere una linea unica. L’ipotesi che sta prendendo sempre più piede nelle ultime ore è quella di poter vaccinare tutte le persone che tornano nella città di residenza. Toti: “In Liguria siamo pronti” A ... Leggi su newsmondo (Di sabato 15 maggio 2021) E’tra lesuiaicontrari,: “In”. ROMA – E’tra lesuiai. L’apertura di Calabria, Sicilia, Sardegna, Puglia e Campania non sembra convincere alcuni territori e nei prossimi giorni ci sarà un nuovo confronto per capire meglio come muoversi e tenere una linea unica. L’ipotesi che sta prendendo sempre più piede nelle ultime ore è quella di poter vaccinare tutte le persone che tornano nella città di residenza.: “In” A ...

Corriere : Vaccini ai turisti, Regioni diviseToti: «In Liguria siamo pronti» - Corriere : Vaccini ai turisti, Regioni diviseToti: «In Liguria siamo pronti» - RaiNews : Il castello di Bran, meglio conosciuto come il 'castello di Dracula', diventa anche un centro di vaccinazione anti-… - IlarioGra : RT @rassegnagram: Fine delle quarantene per i turisti Ue e UK, ma i problemi per le vacanze rimangono eccome: dietrofront sui #vaccini in v… - LuigiF97101292 : RT @GenovaQuotidian: Vaccini ai turisti. Toti dice sì per quelli a lunga permanenza -