Vaccini, a 35 giorni dalla prima dose -95% decessi, -90% ricoveri (Di sabato 15 maggio 2021) I Vaccini funzionano. Questo dice primo report nazionale sull'impatto della vaccinazione anti Covid a cura dell'Istituto superiore di Sanità (Iss) e del Ministero della Salute. Nelle persone vaccinate il rischio di infezione da Sars-CoV2, di ricovero e di decesso, diminuisce progressivamente dopo le prime due settimane. A partire dai 35 giorni dall'inizio del ciclo vaccinale si osserva una il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

