Va’, pensiero, mini-storia del canto del Nabucco: da (presunto) inno mancato a ossessione leghista (e ritorno). Ma a Verdi piaceva Fratelli d’Italia (Di sabato 15 maggio 2021) Il centrodestra aveva appena fatto il pienone alle elezioni e così, nel torpore un po’ bovino dell’estate, si alzò Rocco Buttiglione e fece valere tutte le sue mostrine di ministro per le Politiche comunitarie con un temone che fece tremare l’intera Unione europea: l’inno di Mameli va sostituito, disse, è meglio il Va’, pensiero di Giuseppe Verdi. Come accade con le uscite strampalate dei ministri di tutti i tempi la cosa non fu fatta cadere nella sonnolenza di quel luglio di vent’anni fa come per carità di patria (è il caso di dire) avrebbe voluto e come la tragedia del G8 di Genova purtroppo si prese la premura di fare di lì a qualche giorno. Al contrario l’uscita di Buttiglione quel giorno fu argomento da prima pagina da prima pagina e alleati di governo e partiti dello schieramento avversario si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Il centrodestra aveva appena fatto il pienone alle elezioni e così, nel torpore un po’ bovino dell’estate, si alzò Rocco Buttiglione e fece valere tutte le sue mostrine distro per le Politiche comunitarie con un temone che fece tremare l’intera Unione europea: l’di Mameli va sostituito, disse, è meglio il Va’,di Giuseppe. Come accade con le uscite strampalate deistri di tutti i tempi la cosa non fu fatta cadere nella sonnolenza di quel luglio di vent’anni fa come per carità di patria (è il caso di dire) avrebbe voluto e come la tragedia del G8 di Genova purtroppo si prese la premura di fare di lì a qualche giorno. Al contrario l’uscita di Buttiglione quel giorno fu argomento da prima pagina da prima pagina e alleati di governo e partiti dello schieramento avversario si ...

Advertising

sorrentocalcio : Le immagini del conflitto in corso tra israeliani e palestinesi non possono lasciarci indifferenti. Il nostro pensi… - CagliariCalcio : Ci uniamo al dolore della famiglia e di tutta la comunità di Tortolì per la tragica scomparsa del giovane Mirko. Il… - TeresaBellanova : Nella Giornata mondiale della @crocerossa, un pensiero doveroso di gratitudine va a tutte le volontarie e i volonta… - Dinovicino : RT @M49liberorso: È passata un’altra settimana, il pensiero va a Patrick rinchiuso in carcere. L I B E R A T E L O #freepatrickzaky https:/… - FQMagazineit : Va’, pensiero, mini-storia del canto del Nabucco: da (presunto) inno mancato a ossessione leghista (e ritorno). Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Va’ pensiero Chailly: sarà una serata di musica internazionale e il «Va’, pensiero» come fece Toscanini nel ‘46 Corriere della Sera