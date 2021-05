Uomini e Donne, un’ex dama si scaglia contro Gianni Sperti: “Bullizza i partecipanti alla trasmissione”. E rivela un aneddoto accaduto dietro le quinte (Di sabato 15 maggio 2021) Una delle protagoniste più discusse del Trono Over di Uomini e Donne è stata indubbiamente la dama Anna Tedesco. Durante la sua permanenza nel dating show di Canale 5 Anna ha conosciuto e frequentato molti cavalieri, tra cui anche Giorgio Manetti – ex compagno di Gemma Galgani – con cui è poi rimasta in buoni rapporti per un periodo. A distanza di un pò di tempo l’ex dama ha rilasciato un’intervista a Lorenzo Amatulli a Whiteissimo su White Radio, partendo proprio da come è finita nel parterre di Uomini e Donne: Io non mi sono iscritta ma mi ha iscritto mio figlio. Io lo guardavo ai tempi di Costantino Vitagliano. Poi ho smesso di guardarlo, cambiavo canale perchè lo trovavo noioso ma ho sempre avuto un’ammirazione per Maria De Filippi. Dopo l’iscrizione di mio figlio, io ricevevo ... Leggi su fattidigossip (Di sabato 15 maggio 2021) Una delle protagoniste più discusse del Trono Over diè stata indubbiamente laAnna Tedesco. Durante la sua permanenza nel dating show di Canale 5 Anna ha conosciuto e frequentato molti cavalieri, tra cui anche Giorgio Manetti – ex compagno di Gemma Galgani – con cui è poi rimasta in buoni rapporti per un periodo. A distanza di un pò di tempo l’exha rilasciato un’intervista a Lorenzo Amatulli a Whiteissimo su White Radio, partendo proprio da come è finita nel parterre di: Io non mi sono iscritta ma mi ha iscritto mio figlio. Io lo guardavo ai tempi di Costantino Vitagliano. Poi ho smesso di guardarlo, cambiavo canale perchè lo trovavo noioso ma ho sempre avuto un’ammirazione per Maria De Filippi. Dopo l’iscrizione di mio figlio, io ricevevo ...

