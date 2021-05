Uomini e Donne famosa protagonista si candida per il GF Vip: “Non farò la statuina come Carlotta” (Di domenica 16 maggio 2021) Ormai da un mese Alfonso Signorini e gli altri autori del GF Vip sono al lavoro al cast della prossima edizione. Intanto un’ex dama di Uomini e Donne si è candidata a partecipare al GF Vip 6. Anna Tedesco intervistata da Lorenzo Amatulli per Whiteissimo ha detto che nella casa di Cinecittà non farebbe la statuina come Carlotta. “Sì, lo farei, anche se io non ho mai volato alto. Vedrebbero la vera Anna, quella simpatica e altruista. E non sarei una statuina come lo è stata quella di quest’anno, Carlotta di Temptation. Io avrei dato qualcosa in più rispetto a Carlotta. Potevano prendere me al posto di Carlotta. Io mi candido per dare il meglio di me“. Ho seri dubbi che Alfonso prenda in considerazione ... Leggi su biccy (Di domenica 16 maggio 2021) Ormai da un mese Alfonso Signorini e gli altri autori del GF Vip sono al lavoro al cast della prossima edizione. Intanto un’ex dama disi èta a partecipare al GF Vip 6. Anna Tedesco intervistata da Lorenzo Amatulli per Whiteissimo ha detto che nella casa di Cinecittà non farebbe la. “Sì, lo farei, anche se io non ho mai volato alto. Vedrebbero la vera Anna, quella simpatica e altruista. E non sarei unalo è stata quella di quest’anno,di Temptation. Io avrei dato qualcosa in più rispetto a. Potevano prendere me al posto di. Io mi candido per dare il meglio di me“. Ho seri dubbi che Alfonso prenda in considerazione ...

