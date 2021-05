UnoMattina in famiglia, incidente per Tiberio Timperi: “L’ho rotto” (Di sabato 15 maggio 2021) Durante il sabato di UnoMattina in famiglia, il conduttore Tiberio Timperi inciampa e rischia di cadere in diretta: poco dopo rivela di aver rotto una cosa Come ogni sabato mattina,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 15 maggio 2021) Durante il sabato diin, il conduttoreinciampa e rischia di cadere in diretta: poco dopo rivela di averuna cosa Come ogni sabato mattina,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

Advertising

IREISGufficiale : Focus su Covid, Green Pass, vaccini e tamponi @Unomattina in Famiglia ha ospitato in trasmissione il Prof. Aldo Mo… - LinkaTv : E' iniziato UnoMattina in famiglia su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - giuggiiuri : @sbonaccini @Unomattina Guardi che i medici di famiglia stanno rispondendo ai 50 - 54 anni che non ne sanno nulla o… - BlogSocialTv1 : Ieri mattina BOOM per @unomattina in famiglia segna 802.000 spettatori al 19.8%, netto 1.725.000 al 24.8% e 1.583… - twittanto2 : @Unomattina @istat_it @RaiUno @Tg1Rai Donna in gamba ma “si poteva rinviare un ponte” non si può veramente sentire.… -