Una Vita, anticipazioni oggi 15 maggio: Ursula viene uccisa

anticipazioni "Una Vita", puntata del 15 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.00? Genoveva si mette d'accordo con Santiago (in realtà Israel) per fare fuori Ursula. La Salmeron e la Dicenta si ritrovano a un crocevia. Ursula sta per pugnalare Genoveva, ma Santiago spara all'ex domestica ammazzandola. Ursula avvicina Marcia per strada e la avverte dei rapporti tra Santiago e Genoveva.

