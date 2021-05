Una Vita, anticipazioni dal 17 al 22 maggio: Bellita sembra riprendersi (Di sabato 15 maggio 2021) anticipazioni settimanali “Una Vita”, puntate dal 17 al 22 maggio 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5 alle 14.10? Bellita sembra miracolosamente stare meglio e chiede perdono ai familiari, pentendosi di averli trascurati. Per il momento, però, i Dominguez non le rivelano che è stata avvelenata da Margarita. Liberto teme che i quadri di Maite possano destare scalpore all’inaugurazione della galleria, ma poi non si Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 15 maggio 2021)settimanali “Una”, puntate dal 17 al 222021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Canale 5 alle 14.10?miracolosamente stare meglio e chiede perdono ai familiari, pentendosi di averli trascurati. Per il momento, però, i Dominguez non le rivelano che è stata avvelenata da Margarita. Liberto teme che i quadri di Maite possano destare scalpore all’inaugurazione della galleria, ma poi non si Articolo completo: dal blog SoloDonna

