Una Vita anticipazioni 20 maggio 2021, scoperto il cadavere di Ursula

Un nuovo mistero tiene impegnati gli abitanti di Acacias nella puntata di Una Vita del 20 maggio 2021, in quanto le spoglie di Ursula Dicenta vengono ritrovate nella neve, in una pozza di sangue. La notizia si sparge immediatamente e i primi a sapere quello che è successo sono Felipe e Genoveva, avvisati dal commissario Mendez in persona. La Salmeron, sapendo di essere la mandante dell'omicidio, fingerà di essere addirittura affranta dalla tragedia appena scoperta.

Una Vita anticipazioni spagnole: Aurelio morirà e Genoveva abortirà il figlio atteso

Nelle ultime puntate di Una Vita scopriremo quello che accadrà al Quesada e alla Salmeron. Grandi avvenimenti attendono Genoveva, protagonista indiscussa della ultime ...

