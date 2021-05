Una storia meravigliosa: i miei sessant’anni di matrimonio (Di sabato 15 maggio 2021) Oggi, sabato 15 maggio 2021, mia moglie ed io festeggiamo, in lockdown volontario, pur essendo ultra-vaccinati, i sessant’anni di matrimonio (turtun della Val Nervia, pesce crudo appena pescato, torta mignon alla frutta). Da soli, perché la nostra famiglia (nuore, figli, nipoti) ha dieci membri, troppi per la legge. Ci siamo conosciuti nel 1956, Lilli aveva 18 anni, io 21, a malapena ne dimostravamo 17. Il primo amore è invecchiato con noi, serenamente. Nei primi anni ogni sera, alle 18 finivo il turno all’officina 5 di Mirafiori, prendevo il tram speciale Fiat, “Mirafiori-Porta Nuova Express”, con zero fermate. Poi, a piedi, fino in Piazza Statuto dove lei lavorava. Tenendoci per mano, con lentezza complice, ci avviavamo verso via Accademia Albertina, dove viveva con la mamma vedova, in una casa di ringhiera. Durante il percorso parlavamo fitto fitto. ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 15 maggio 2021) Oggi, sabato 15 maggio 2021, mia moglie ed io festeggiamo, in lockdown volontario, pur essendo ultra-vaccinati, idi(turtun della Val Nervia, pesce crudo appena pescato, torta mignon alla frutta). Da soli, perché la nostra famiglia (nuore, figli, nipoti) ha dieci membri, troppi per la legge. Ci siamo conosciuti nel 1956, Lilli aveva 18 anni, io 21, a malapena ne dimostravamo 17. Il primo amore è invecchiato con noi, serenamente. Nei primi anni ogni sera, alle 18 finivo il turno all’officina 5 di Mirafiori, prendevo il tram speciale Fiat, “Mirafiori-Porta Nuova Express”, con zero fermate. Poi, a piedi, fino in Piazza Statuto dove lei lavorava. Tenendoci per mano, con lentezza complice, ci avviavamo verso via Accademia Albertina, dove viveva con la mamma vedova, in una casa di ringhiera. Durante il percorso parlavamo fitto fitto. ...

