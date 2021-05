Una famiglia di ingegneri e costruttori: gli Antonelli, eccellenza italiana nella storia (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag – Se chiedessimo “Chi sono gli Antonelli?” probabilmente, ma solo dopo una ricerca, tutti risponderemmo con i nomi di Roberto e Luca, padre e figlio, entrambi ex giocatori del Milan. Nessuno – mettiamo la mano sul fuoco sicuri di non scottarci – parlerà di una famiglia romagnola.Originaria di Gatteo, piccolo paese situato nella campagna tra Cesena e Rimini, a metà strada tra la costa adriatica e il primissimo appennino, a cavallo tra il 1500 e il 1600 fu espressione di quel genio italico che tanti riconoscimenti ha avuto all’estero. E che per secoli ha permesso alla nostra amata nazione di essere davvero centro del mondo. Erano anni in cui l’Italia, seppur divisa, rappresentava la frontiera orientale dell’impero spagnolo. Ultimo baluardo contro l’avanzare turco. Per ovvi motivi quindi i rapporti commerciali e culturali tra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag – Se chiedessimo “Chi sono gli?” probabilmente, ma solo dopo una ricerca, tutti risponderemmo con i nomi di Roberto e Luca, padre e figlio, entrambi ex giocatori del Milan. Nessuno – mettiamo la mano sul fuoco sicuri di non scottarci – parlerà di unaromagnola.Originaria di Gatteo, piccolo paese situatocampagna tra Cesena e Rimini, a metà strada tra la costa adriatica e il primissimo appennino, a cavallo tra il 1500 e il 1600 fu espressione di quel genio italico che tanti riconoscimenti ha avuto all’estero. E che per secoli ha permesso alla nostra amata nazione di essere davvero centro del mondo. Erano anni in cui l’Italia, seppur divisa, rappresentava la frontiera orientale dell’impero spagnolo. Ultimo baluardo contro l’avanzare turco. Per ovvi motivi quindi i rapporti commerciali e culturali tra ...

Advertising

NetflixIT : Era una banda e oggi è diventata una famiglia. La Resistencia siamo tutti noi e non vediamo l’ora di scoprire come… - Pontifex_it : La #famiglia nasce dall’unione armonica delle differenze tra l’uomo e la donna, capace di aprirsi alla vita e agli… - welikeduel : Mohammed El-Kurd, scrittore e poeta palestinese residente a Sheikh Jarrah. La sua famiglia è una di quelle che rien… - Matteo61862191 : RT @AJG_Official: Oggi vorremmo che allo stadio ci fosse una passerella, no, non quella per l’Inter. Oggi vorremmo che lo Stadium si riun… - louehsthesun : RT @choosejme: Mia mamma: mi vorrebbe indipendente economicamente, con un bel lavoro e una bella casa Mio padre: con un marito, figli e una… -