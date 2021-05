Una Dea fantastica, annientato anche il Genoa: Atalanta, è ancora Champions League (Di sabato 15 maggio 2021) Con qualche sofferenza nella ripresa, l'Atalanta ottiene la vittoria che serviva per garantire il ritorno in Champions League, con un turno di anticipo, anche nella prossima stagione. La Dea si impone a Marassi, su un Genoa già salvo, sgombro di pensieri e imbottito di seconde linee, con un rocambolesco 4-3. Gara che sembrava chiusa dopo i primi 45', dominati dai bergamaschi che vanno al riposo avanti di tre reti grazie a Zapata, Malinovskyi e Gosens. L'Atalanta però si distrae un po' nella ripresa: Shomurodov accorcia subito le distanze, ma il poker siglato da Pasalic non basta: un orgoglioso Grifone dimostra di essere vivo con il rigore di Pandev e il secondo gol di Shomurodov. Ma finisce con il successo dell'Atalanta, capace ancora una volta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Con qualche sofferenza nella ripresa, l'ottiene la vittoria che serviva per garantire il ritorno in, con un turno di anticipo,nella prossima stagione. La Dea si impone a Marassi, su ungià salvo, sgombro di pensieri e imbottito di seconde linee, con un rocambolesco 4-3. Gara che sembrava chiusa dopo i primi 45', dominati dai bergamaschi che vanno al riposo avanti di tre reti grazie a Zapata, Malinovskyi e Gosens. L'però si distrae un po' nella ripresa: Shomurodov accorcia subito le distanze, ma il poker siglato da Pasalic non basta: un orgoglioso Grifone dimostra di essere vivo con il rigore di Pandev e il secondo gol di Shomurodov. Ma finisce con il successo dell', capaceuna volta di ...

