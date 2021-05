Un weekend per rifarsi gli occhi con le bellezze italiane (Di sabato 15 maggio 2021) Palazzo Caprara, a Bologna. weekend di festa per il patrimonio culturale e paesaggistico, con le Giornate Fai di Primavera. Da Nord a Sud, 600 luoghi aprono al pubblico. Palazzi, come Palazzo Caprara, a Bologna ( in alto), ville, parchi, giardini, castelli, residenze reali, siti archeologici.INFO: 15 e 16 maggio. Parco del Castello di Aglie? (Torino). iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Giornate Fai di Primavera: il 15 e 16 maggio 600 luoghi aprono al pubblico iO Donna. Leggi su iodonna (Di sabato 15 maggio 2021) Palazzo Caprara, a Bologna.di festa per il patrimonio culturale e paesaggistico, con le Giornate Fai di Primavera. Da Nord a Sud, 600 luoghi aprono al pubblico. Palazzi, come Palazzo Caprara, a Bologna ( in alto), ville, parchi, giardini, castelli, residenze reali, siti archeologici.INFO: 15 e 16 maggio. Parco del Castello di Aglie? (Torino). iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Giornate Fai di Primavera: il 15 e 16 maggio 600 luoghi aprono al pubblico iO Donna.

Advertising

RaiRadio2 : Fuoco e sport per iniziare il weekend. Chi ritwitta batte tutti i record. Ascolta su #RaiRadio2… - crocerossa : ??Da domani al via le Giornate FAI @Fondoambiente di Primavera! 600 siti visitabili in 300 città italiane, a garanti… - SerieA : Si scende in campo per la 35ª giornata! ?? Ecco il programma del weekend. ?? #SerieATIM #WeAreCalcio - CapezzutoF : @badzsone CiaoBuongiorno ALei Bellissimo e Bravissimi Attori Complimenti #CanYaman #CanDivit #Sanem #demetözdemir… - vittopoto : RT @UnTemaAlGiorno: Nel diario segreto annotiamo ogni giorno #tanteCose che racconterebbero di noi ogni più piccolo particolare , se solo q… -