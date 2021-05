Un vaccino per la salute con Anà-Thema Teatro (Di sabato 15 maggio 2021) Un vaccino per la salute, ma anche per lo spirito. Un segnale forte di ripartenza per un mondo, quello della cultura, tra i più penalizzati dalle restrizioni messe in campo per il contenimento della pandemia. Dopo la due giorni a Villa Manin, dove la Regione ha deciso di organizzare “i vax day” nella suggestiva cornice della dimora dogale, il mondo della cultura torna protagonista della campagna vaccinale contro il Covid-19. E lo fa grazie all’intraprendenza e alla tenacia della compagnia di Anà-Thema Teatro che, grazie alla entusiastica risposta della Regione, accompagnerà per tutto il mese di giugno le persone che si recheranno al centro vaccinale alla Fiera di Martignacco, alle porte di Udine, per ricevere il vaccino. L’iniziativa, chiamata “Va in scena il vaccino” è stata ... Leggi su udine20 (Di sabato 15 maggio 2021) Unper la, ma anche per lo spirito. Un segnale forte di ripartenza per un mondo, quello della cultura, tra i più penalizzati dalle restrizioni messe in campo per il contenimento della pandemia. Dopo la due giorni a Villa Manin, dove la Regione ha deciso di organizzare “i vax day” nella suggestiva cornice della dimora dogale, il mondo della cultura torna protagonista della campagna vaccinale contro il Covid-19. E lo fa grazie all’intraprendenza e alla tenacia della compagnia di Anà-che, grazie alla entusiastica risposta della Regione, accompagnerà per tutto il mese di giugno le persone che si recheranno al centro vaccinale alla Fiera di Martignacco, alle porte di Udine, per ricevere il. L’iniziativa, chiamata “Va in scena il” è stata ...

