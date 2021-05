Un Posto al Sole, spoiler maggio 2021: il ritorno di Marina Giordano (Di sabato 15 maggio 2021) Un Posto al Sole spoiler maggio 2021 con il tanto atteso ritorno di Marina Giordano, pronta a mettere la parola fine sul discorso Abbate e Cantieri. Che cosa ha in mente l'ex moglie di Ferri? Il ritorno di Marina Giordano I nuovi spoiler Un Posto al Sole ci raccontano di un gradito ritorno: Marina Giordano è pronta a mettere in chiaro la situazione ai cantieri alleandosi con il suo ex marito. Noi siamo rimasti con la crisi di Roberto Ferri che può mantenere il patto con Abbate a seguito della fuga di notizie. Mentre l'imprenditore non sa più cosa fare, Abbate ha un nuovo piano per concretizzare la ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 15 maggio 2021) Unalcon il tanto attesodi, pronta a mettere la parola fine sul discorso Abbate e Cantieri. Che cosa ha in mente l'ex moglie di Ferri? IldiI nuoviUnalci raccontano di un graditoè pronta a mettere in chiaro la situazione ai cantieri alleandosi con il suo ex marito. Noi siamo rimasti con la crisi di Roberto Ferri che può mantenere il patto con Abbate a seguito della fuga di notizie. Mentre l'imprenditore non sa più cosa fare, Abbate ha un nuovo piano per concretizzare la ...

