Un posto al sole, anticipazioni dal 17 al 21 maggio: un nuovo amore? (Di sabato 15 maggio 2021) La crisi di coppia di Michele e Silvia animerà la nuova settimana di programmazione di Un posto al sole, come spiegano le anticipazioni della soap opera di Rai 3 dal 17 al 21 maggio. Il giornalista, infatti, affronterà svogliatamente il corso online di giornalismo, mentre Giancarlo riempirà Silvia di attenzioni e complimenti. Intanto, Raffaele, dopo aver involontariamente offeso Renato, cercherà di rimediare, mentre Angela e Bianca scamperanno il pericolo di Biagio Starace, ma l'uomo non esiterà a minacciare Franco. Poco dopo, Boschi avrà un acceso scontro con Pietro Abbate. In seguito, Michele, deluso dalla nuova esperienza lavorativa, sfogherà la sua frustrazione sulla famiglia, ma Silvia deciderà di riprendere in mano la sua vecchia passione per il cinema per distrarsi ed evadere dall'asfissiante situazione che ...

