Un disastro chiamato Calvarese. Ma Rizzoli ha almeno le stesse colpe (Di sabato 15 maggio 2021) Gianpaolo Calvarese è riuscito a sbagliare quasi tutto in una partita dalla grande rivalità ma che ha dimostrato di non meritare un arbitro così poco all'altezza. La colpa è anche (soprattutto) del designatore Rizzoli che, nelle scelte, quest'anno ha spesso dimostrato di essere poco illuminato. Calvarese non è un arbitro per sfide di spessore e lo diciamo con la massima libertà e autonomia. Ha fischiato come un vigile urbano, ha concesso tre rigori, insicuro sempre: sui primi due si potrebbe sorvolare, ma restano i dubbi, il terzo (quello decisivo per un presunto fallo, molto presunto, di Perisic su Cuadrado) è davvero figlio della fantasia. Se questi fossero rigori, bisognerebbe concederne una ventina a partita. All'interno di una partita con molti errori, inspiegabile anche il secondo giallo a Bentancur che ha lasciato la Juve in 10, ...

