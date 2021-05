Un bagno di realismo sull’unica rivoluzione che stiamo vivendo | quella digitale

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 15 maggio 2021) Undi, una profonda riflessione sulla natura del web, una provocatoria tesi politica. Ecco ciò che si trova nel libro di Maurizio Ferraris, Documanità, una speculazione radicaleverache. Cominciamo daldi, nel senso dell’ammissione di tante verità scomode, anche se sotto gli occhi di tutti. Ferraris ci fa ammettere che non torneremmo mai indietro, che nonostante tutto ciò che sappiamo e di cui ci lamentiamo sul controllo perenne e pervasivo dei dati, sulla possibile alienazione dell’attenzione, sulla crisi delle intermediazioni e degli esperti, non vorremmo e non vogliamo fare a meno del nostro smartphone e di tutte le sue ...