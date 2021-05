Ufo, nuovo incredibile video dagli Usa: il Pentagono conferma l’autenticità (Di sabato 15 maggio 2021) dagli Stati Uniti arriva l’ennesimo video di un Ufo dichiarato autentico dal Pentagono: l’oggetto volante non identificato è stato registrato da una nave da guerra durante un’esercitazione. (screenshot video)Sta facendo il giro del mondo il video di un Ufo della nave militare USS Omaha girato il 15 luglio 2019 al largo di San Diego, negli Stati Uniti. L’avvistamento è stato registrato nel corso di un’esercitazione militare. Le incredibili immagini sono state fatte circolare da un ricercatore e documentarista di nome Jeremy Corbell. Nel video si nota la presenza di un oggetto sferico volante non identificato seguire da vicino la nave da guerra statunitense. Dopo alcune evoluzioni in cielo, sembra inabissarsi completamente nell’oceano con velocità, come descritto anche ... Leggi su ck12 (Di sabato 15 maggio 2021)Stati Uniti arriva l’ennesimodi un Ufo dichiarato autentico dal: l’oggetto volante non identificato è stato registrato da una nave da guerra durante un’esercitazione. (screenshot)Sta facendo il giro del mondo ildi un Ufo della nave militare USS Omaha girato il 15 luglio 2019 al largo di San Diego, negli Stati Uniti. L’avvistamento è stato registrato nel corso di un’esercitazione militare. Le incredibili immagini sono state fatte circolare da un ricercatore e documentarista di nome Jeremy Corbell. Nelsi nota la presenza di un oggetto sferico volante non identificato seguire da vicino la nave da guerra statunitense. Dopo alcune evoluzioni in cielo, sembra inabissarsi completamente nell’oceano con velocità, come descritto anche ...

Advertising

Italia_Notizie : Ufo, in un nuovo video un oggetto volante “non identificato” segue nave da guerra americana e poi si inabissa: “Gua… - zazoomblog : Ufo in un nuovo video un oggetto volante “non identificato” segue nave da guerra americana e poi si inabissa: “Guar… - FQMagazineit : Ufo, in un nuovo video un oggetto volante “non identificato” segue nave da guerra americana e poi si inabissa: “Gua… - Il_Sovrano : Ufo, nuovo video confermato dal Pentagono: disco volante segue nave da guerra Usa e poi si inabissa - StefaniaFalone : Ufo, nuovo video confermato dal Pentagono: disco volante segue nave da guerra Usa e poi si inabissa -

Ultime Notizie dalla rete : Ufo nuovo Ufo, nuovo video confermato dal Pentagono: disco volante segue nave da guerra Usa e poi si inabissa ... il nuovo e poco affascinante acronimo che dovrebbe sostiture (ma non accadrà) il caro e vecchio e infallibile Ufo. Luis 'Lue' Elizondo, un ex ufficiale dei serivizi del Pentagono, che utilizza le ...

Il Pentagono: "Autentico il video di Ufo nell'oceano" Dopo che la Cia ha rilasciato un report su tutti gli avvistamenti Ufo , e dopo l'annuncio arrivato a gennaio di un nuovo rapporto non segreto sugli Ufo , il Pentagono rilascia un'altra patente di autenticità a un video girato nel luglio 2019 a bordo di una nave della Marina Usa, la USS Omaha, al largo della costa ...

Oggetti volanti non classificati, nuove immagini ufficiali. Il Pentagono conferma: “Sono nostre e sono reali” la Repubblica ufo al largo di san diego negli usa 1 Da "www.ilmessaggero.it" ufo al largo di san diego negli usa 1 Gli Ufo sono tra noi. Nuovo video di un “incontro ravvicinato” durante una esercitazione militare della Marina americana, al largo di San ...

Ufo, il Pentagono conferma: il video con l’oggetto volante che si immerge è autentico Il fenomeno degli Uap. Di recente sono arrivate diverse conferme di ufficialità da parte del Pentagono 'Posso confermare che il video è stato girato a bordo della USS Omaha', ha detto la portavoce del ...

... ile poco affascinante acronimo che dovrebbe sostiture (ma non accadrà) il caro e vecchio e infallibile. Luis 'Lue' Elizondo, un ex ufficiale dei serivizi del Pentagono, che utilizza le ...Dopo che la Cia ha rilasciato un report su tutti gli avvistamenti, e dopo l'annuncio arrivato a gennaio di unrapporto non segreto sugli, il Pentagono rilascia un'altra patente di autenticità a un video girato nel luglio 2019 a bordo di una nave della Marina Usa, la USS Omaha, al largo della costa ...Da "www.ilmessaggero.it" ufo al largo di san diego negli usa 1 Gli Ufo sono tra noi. Nuovo video di un “incontro ravvicinato” durante una esercitazione militare della Marina americana, al largo di San ...Il fenomeno degli Uap. Di recente sono arrivate diverse conferme di ufficialità da parte del Pentagono 'Posso confermare che il video è stato girato a bordo della USS Omaha', ha detto la portavoce del ...