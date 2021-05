UFO | faranno clamore i video della NASA e del Pentagono presentati in Europa

Leggi su meteogiornale

(Di sabato 15 maggio 2021) UFO elaborati al computer.Gli UFO esistono, ma il governo americano non vuole che tu lo sappia. Sono le affermazioni dell’ex funzionario delLuis “Lue” Elizondo che dice di aver gestito il programma indagando su “fenomeni aerei non identificati” o UAP. Il controverso informatore Luis “Lue” Elizondo ha detto in esclusiva al Washington Post di avere prova certa dell’esistenza di navicelle spaziali extraterrestri. Tuttavia, Elizondo non è stato in grado di convincere che vi sia un insabbiamento dell’esistenza degli UFO a causa di obiezioni religiose e soprattutto governative nel suo Paese. A suo dire, le ragioni per cui la notizia viene blindata è che potrebbe scatenare panico pubblico. Egli sostiene che un rapporto sugli UFO dovrebbe essere rilasciato primafine di giugno 2021 da parte del governo americano, ciò a seguito di ...