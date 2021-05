(Di sabato 15 maggio 2021) Ilha confermato l’esistenza di unsu un Ufo ripreso da una telecamera: “Quelè autentico”. Questo non significa che gli extraterrestri esistano davma che qualcosa di “non identificato” è davtransitato davanti a una nave della Marina americana durante una esercitazione militare della Marina americana, al largo di San Diego. Il, fatto circolare da Jeremy Corbell, un noto ricercatore di fenomeni del genere e documentarista, mostra un oggetto sferico che segue da vicino una nave da guerra, la USS Omah. Ufo, due avvistamenti confermati dalnel luglio del 2019 Si tratta del secondo(qui il primo) che riguarda i fatti apparentemente inspiegabili occorsi durante le esercitazioni del luglio 2019, e ...

Advertising

ENRICO27218318 : RT @SecolodItalia1: Ufo, arriva l’ammissione del Pentagono: “L’oggetto rotondo che si inabissa è vero” (video) - Ilconservator : RT @SecolodItalia1: Ufo, arriva l’ammissione del Pentagono: “L’oggetto rotondo che si inabissa è vero” (video) - SecolodItalia1 : Ufo, arriva l’ammissione del Pentagono: “L’oggetto rotondo che si inabissa è vero” (video) -

Ultime Notizie dalla rete : Ufo arriva

la Repubblica

... è il mixtape del 2009 cheper la prima volta sui servizi di streaming con l'aggiunta di ... 'bar' Banda Maje "Vogliamo lasciare una traccia di quello che è il nostro vissuto, il brulicare di ...È il 4 aprile 1978 quando Maria Giovanna Elmi annuncia su Rai Due la prima puntata di Atlas... Il fumettistaa riprodurre ben 63 litografie dell'Inferno di Doré, tutte quelle del Purgatorio ...E stavolta il bollino dell'autenticità arriva su un video girato dalla nave militare USS Omaha il 15 luglio 2019, di un oggetto cosiddetto "transmediale", ovvero intercettato in due elementi, in quest ...Misteri – Riprendiamo quanto avevamo scritto nell’articolo precedente in relazione agli avvistamenti catalogati dall’Aeronautica Militare. Avevamo ironizzato sul fatto che p ...